BMW M5 наступного покоління помітили на Нюрбургрингу після показу 5 серії 2024 року.

Багато чого сталося в таборі BMW з тих пір, як ми востаннє бачили тестування M5 на Нюрбургрингу. Наприкінці минулого місяця автовиробник представив наступне покоління 5-ї серії 2024 року, показуючи, як може виглядати оновлений M5, який зараз знаходиться в розробці.

Читайте також: Ідеальну BMW M5 покоління E39 продають за 300 тисяч доларів

Нова серія шпигунських знімків показує, що високопродуктивний седан все ще тестується на гоночній трасі Нюрбургринг. Однак тепер камуфляж не такий оманливий.

Спереду легше побачити контури решітки радіатора M5 порівняно з електричною 5-ю серією. Обидва відрізняються бампером, причому M5 має набагато агресивнішу нижню частину, призначену для посилення охолодження гібридної трансмісії та гальм. Камуфляж продовжує приховувати більшість елементів, які знаходяться навколо передніх крил.

M5 на фотографіях все ще має камуфляж, що покриває весь корпус, приховуючи дрібніші деталі стилю, особливо ззаду. Серія 5 наступного покоління має широкі та вузькі задні ліхтарі, які видно на шпигунських знімках. BMW може приховати дизайн бампера, але він не може приховати чотири вихлопні труби, що стирчать із заднього дифузора, що вказує на його статус М.

Точні деталі силового агрегату M5 залишаються невідомими, але нібито він прибуде з тією ж силовою установкою, що й у BMW XM. Однак у нього може бути інше налаштування. 4,4-літровий двигун V8 із подвійним турбонаддувом і єдиний електромотор вироблятимуть загальну потужність 644 кінські сили. Потужність двигуна XM Label Red становить 738 к.с.

У будь-якому випадку, M5 доведеться набрати потужності, оскільки електричний i5 M60 буде оснащений подвійним двигуном, що вироблятиме 590 к.с. BEV може розганятися до першої сотні за 3,7 секунди, але його максимальна швидкість обмежена 230 км на годину. M5 із потужністю понад 600 кінських сил легко поставив би його на вершину лінійки 5 серії наступного покоління.

Після оприлюднення 5-ї серії 2024 року BMW тепер може зосередитися на доопрацюванні M5, яка може бути представлена пізніше цього року або на початку наступного. BMW також розробляє універсал M5 Touring, але наші шпигунські фотографи його ще не помітили.