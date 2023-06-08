BMW M5 следующего поколения был замечен на Нюрбургринге после показа 5 серии 2024 года.

Многое произошло в лагере BMW с тех пор, как мы последний раз видели тестирование M5 на Нюрбургринге. В конце прошлого месяца автопроизводитель представил следующее поколение 5-й серии 2024 года, показывая, как может смотреться обновленный M5, который сейчас находится в разработке.

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Новая серия шпионских снимков показывает, что высокопроизводительный седан все еще тестируется на гоночной трассе Нюрбургринг. Однако теперь камуфляж не так обманчив.

Впереди легче увидеть контуры радиаторной решетки M5 по сравнению с электрической 5-й серией. Оба отличаются бампером, причем M5 имеет гораздо более агрессивную нижнюю часть, предназначенную для усиления охлаждения гибридной трансмиссии и тормозов. Камуфляж продолжает скрывать большинство элементов, находящихся вокруг передних крыльев.

M5 на фотографиях все еще имеет камуфляж, покрывающий весь корпус, скрывая более мелкие детали стиля, особенно сзади. Серия 5 следующего поколения имеет широкие и узкие задние фонари, которые видны на шпионских снимках. BMW может скрыть дизайн бампера, но он не может скрыть четыре выхлопные трубы, торчащие из заднего диффузора, что указывает на его статус М.

Точные детали силового агрегата M5 остаются неизвестными, но он якобы прибудет с той же силовой установкой, что и у BMW XM. Однако у него может быть другая настройка. 4,4-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом и единственный электромотор будут производить общую мощность 644 лошадиные силы. Мощность двигателя XM Label Red составляет 738 л.с.

В любом случае, M5 придется набрать мощности, поскольку электрический i5 M60 будет оснащен двойным двигателем, производящим 590 л.с. BEV может разгоняться до первой сотни за 3,7 секунды, но его максимальная скорость ограничена 230 км/ч. M5 с мощностью более 600 лошадиных сил легко поставил бы его на вершину линейки 5 серии следующего поколения.

После обнародования 5-й серии 2024 BMW теперь может сосредоточиться на доработке M5, которая может быть представлена позже в этом году или в начале следующего. BMW также разрабатывает универсал M5 Touring, но наши шпионские фотографы его еще не заметили.