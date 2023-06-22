Це не перший раз, коли фотошпиуни ловлять прототип на публіці, але тепер ми можемо краще розгледіти обличчя кросовера.

BMW робить прогрес у своєму новому X2. Нові шпигунські фотографії показують новий M35i з видаленими елементами камуфляжного покриття.

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Зверніть увагу на передню частину. Раніше нижні вентиляційні отвори були частково заблоковані твердими кришками, але тепер їх немає. Таким чином, легко побачити кутові сторони нижніх отворів, які тягнуться всередину у верхній частині таким чином, що вирівнюються з нижніми кутами решітки. Тонкі вертикально орієнтовані вентиляційні отвори з боків передньої панелі також добре помітні.

Передня частина виглядає досить агресивно. Це, у поєднанні з потужними гальмами за передніми колесами та скромним спойлером ззаду, змушує нас думати, що це посилена комплектація, ймовірно, M35i або, можливо, M40i. Чотири вихлопні отвори також підтверджують цю теорію.

Говорячи про стиль, X2 наступного покоління не буде еволюційним кроком, як ми часто бачимо з новими моделями BMW. Маленький кросовер виглядає більшим загалом, має ширший профіль і форму, що більше нагадує X4 порівняно з піднятим хетчбеком поточної моделі. Він матиме спільну платформу з X1, фактично слугуючи елегантнішою версією маленького позашляховика. Це також означає, що планування салону, ймовірно, буде таким же, і ви також можете очікувати відповідних силових агрегатів. Для M35i (або M40i) ми підозрюємо, що це 2,0-літровий чотирициліндровий двигун з турбонаддувом, який видає 306 кінських сил.

Ми вже досить довго бачимо тестування прототипів X2. Ми вперше побачили його в жовтні 2022 року, здивувавши нас своїми розмірами та формою настільки, що ми спочатку подумали, що це оновлений X4. З огляду на часткову відсутність камуфляжу, можна бути певним, що повний дебют відбудеться до кінця року, і новий X2 стане моделлю 2024 року.