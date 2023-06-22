Это не первый раз, когда фотошпионы ловят прототип на публике, но теперь мы можем лучше рассмотреть лицо кроссовера.

BMW делает прогресс в своем новом X2. Новые шпионские фотографии показывают новый M35i с удаленными камуфляжными элементами покрытия.

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Обратите внимание на переднюю часть. Ранее нижние вентиляционные отверстия были частично заблокированы жесткими крышками, но теперь их нет. Таким образом, легко увидеть угловые стороны нижних отверстий, простирающиеся внутрь в верхней части таким образом, что выравниваются с нижними углами решетки. Тонкие вертикально ориентированные вентиляционные отверстия по бокам передней панели также хорошо видны.

Передняя часть смотрится довольно агрессивно. Это, в сочетании с мощными тормозами за передними колесами и скромным спойлером сзади, заставляет нас думать, что это усиленная комплектация, вероятно, M35i или, возможно, M40i. Четыре выхлопных отверстия также подтверждают эту теорию.

Говоря о стиле, X2 следующего поколения не будет являться эволюционным шагом, как мы часто видим с новыми моделями BMW. Маленький кроссовер выглядит большим в целом, имеет более широкий профиль и форму, больше напоминающую X4 по сравнению с приподнятым хэтчбеком текущей модели. Он будет иметь общую платформу с X1, фактически послужив более элегантной версией маленького внедорожника. Это также означает, что планировка салона, вероятно, будет такой же, и вы также можете ожидать соответствующих силовых агрегатов. Для M35i (или M40i) мы подозреваем, что это 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, выдающий 306 лошадиных сил.

Мы уже достаточно долго видим тестирование прототипов X2. Мы впервые увидели его в октябре 2022 года, удивив нас своими размерами и формой настолько, что мы поначалу подумали, что это обновленный X4. Учитывая частичное отсутствие камуфляжа, можно быть уверенным, что полный дебют состоится до конца года, и новый X2 станет моделью 2024 года.