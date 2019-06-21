Злоумышленник - тезка основателя компании Ford Motor Company, но не родственник.

Служба Маршалов США в Мичигане разыскивает автомобильного вора по имени Генри Форд. Он снимал колеса с Ford Ecosport. Доказательства против него были найдены в пикапе Ford F-150, который принадлежал Форду.

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За 49-летним Генри Фордом тянется длинный послужной список преступных действий от краж машин до нападений на людей, сообщает Foxnews. После последнего преступления на ногу ему одели браслет с GPS-трекером, запретив покидать свой дом. Однако Форд самовольно снял ремень и отправился в бега.



Фото: особые приметы разыскиваемого Генри Форда / Foxnews / Michigan Department of Corrections

"Вся жизнь этого парня, все, чем он есть – это воровство. Он крадет из автомобилей, он крадет автомобили, крадет шины с машин, если существует еще какой-то способ грабежа, связанного с машинами – Генри Форд тоже это делает", – сказал американский маршал Аарон Гарсия станции WXYZ.

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