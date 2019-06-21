Зловмисник – тезка засновника компанії Ford Motor Company, але не родич.

Служба Маршалів США в Мічигані розшукує автомобільного злодія на ім'я Генрі Форд. Він знімав колеса з Ford Ecosport. Докази проти нього були знайдені у пікапі Ford F-150, який належав Форду.

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За 49-річним Генрі Фордом тягнеться довший послужний список злочинних дій від крадіжок машин до нападів на людей, повідомляє Foxnews. Після останнього злочину на ногу йому одягли браслет з GPS-трекером, заборонивши покидати свій будинок. Однак Форд самовільно зняв пасок та подався в біги.





Фото: особливі прикмети розшукуваного Генрі Форда / Foxnews/Michigan Department of Corrections

“Все життя цього хлопця, все, чим він є – це злодійство. Він краде з автомобілів, він краде автомобілі, краде шини з машин, якщо існує ще якийсь спосіб грабунку, пов’язаного з машинами – Генрі Форд теж це робить”, – сказав американський маршал Аарон Гарсія станції WXYZ.

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