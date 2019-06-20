До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов щодо звільнення Славоміра Новака з посади в.о. голови Державного агентства автомобільних доріг України.

Позивач просить суд визнати протиправним та скасувати розпорядження про призначення Славоміра Новака в.о. голови Держагентства до призначення в установленому порядку очільника зазначеного Агентства. Окрім цього позивач просить суд визнати відсутність у Новака компетенції (повноважень) виковувати обов’язки голови Укравтодору та просить суд зобов’язати Кабінет міністрів України негайно звільнити його з зазначеної посади.

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Також позивач просить визнати відсутність у КМУ компетенції (повноважень), зокрема, допускати громадян іноземних країн до керівництва центральними органами виконавчої влади, призначати осіб на посади держаної служби категорії “А” без проведення конкурсного відбору, а також призначати виконуючих обов’язків керівників центральних органів виконавчої влади на строк не більше 3-х місяців.

Водночас суд просять визнати протиправними й дії Служби безпеки України, які полягають у наданні Новаку допуску до державної таємниці, і просять зобов’язати СБУ скасувати йому відповідний допуск.

Разом з адміністративним позовом до суду була подана заява про забезпечення позову, зокрема, позивач просить суд вжити заходів забезпечення позову шляхом встановлення заборони Новаку вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень голови Укравтодору, передбачених, зокрема, але не виключно, Положенням “Про Державне агентство автомобільних доріг”.

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Наразі суд вирішує питання щодо відкриття провадження та наявності правових підстав для вжиття заходів забезпечення позову.

В Укравтодорі подачу позову вже прокоментували: “на жаль, зараз буде багато бажаючих повернутися до часів Януковича та діючих на той час схем. Тим більше, галузь має стабільне прогнозоване фінансування. Для довідки. Позов подано одним із колишніх керівників служб, якого звільнили через перевищення своїх повноважень та витрати державних коштів (наявні документи контролюючих органів)”, повідомили у Державному агентстві автомобільних доріг.