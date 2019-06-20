В Окружной административный суд города Киева поступил иск об увольнении Славомира Новака от должности и.о. председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

Истец просит суд признать противоправным и отменить распоряжение о назначении Славомира Новака и.о. председателем Госагентства до назначения в установленном порядке главы указанного Агентства. Кроме этого истец просит суд признать отсутствие у Новака компетенции (полномочий) исполнять обязанности главы Укравтодора и просит суд обязать Кабинет министров Украины немедленно уволить его с указанной должности.

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Также истец просит признать отсутствие у КМУ компетенции (полномочий), в частности, допускать граждан иностранных стран к руководству центральных органов исполнительной власти, назначать лиц на должности государственной службы категории “А” без проведения конкурсного отбора, а также назначать исполняющих обязанности руководителей центральных органов исполнительной власти на срок не более 3-х месяцев.

Одновременно суд просят признать противоправными и действия Службы безопасности Украины, которые заключаются в предоставлении Новаку допуска к государственной тайне, и просят обязать СБУ отменить ему соответствующий допуск.

Вместе с административным иском в суд было подано заявление об обеспечении иска, в частности, истец просит суд принять меры обеспечения иска путем установления запрета Новаку совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий главы Укравтодора, предусмотренных, в частности, но не исключительно, Положением “О Государственном агентстве автомобильных дорог”.

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Сейчас суд решает вопрос об открытии производства и наличии правовых оснований для принятия мер обеспечения иска.

В Укравтодоре подачу иска уже прокомментировали: “к сожалению, сейчас будет много желающих вернуться к временам Януковича и действующим на то время схем. Тем более, отрасль имеет стабильное прогнозируемое финансирование. Для справки. Иск подан одним из бывших руководителей служб, которого уволили за превышение своих полномочий и расходы государственных средств (имеющиеся документы контролирующих органов)”, сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог.