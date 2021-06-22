В мире появилась первая страна, где можно купить Land Cruiser 300 - новый внедорожник Toyota с 20 июня начали продавать в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Для японского концерна Ближний Восток – особенно важный рынок сбыта рамных внедорожников, вот почему новейшей "Крузак" стартовал именно из ОАЭ. В других странах мира, в том числе в нашей, модель появится в продаже в ближайшие месяцы.

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По случаю выхода такой важной модели дистрибьютор Toyota в ОАЭ – компания Al-Futtaim Toyota – устроила целое торжество с передачей клиентам 50 экземпляров Land Cruiser 300. Среди первых покупателей нового внедорожника оказалась и национальная полиция ОАЭ: три "Крузака" поступили на службу в города Дубай и Абу-Даби.

Машины получили бело-зеленую, бело-синюю и желто-синюю ливреи (в зависимости от подразделений силовых структур). О том, какими двигателями оснащены внедорожники, информации нет, однако гамма Land Cruiser 300 включает три мотора – бензиновые турбо 3.5 V6 с индексом V35A-FTS (мощность 409 л.с.) и “атмосферник” 4.0 V6 серии 1GR-FE (282 л.с.), а также турбодизель 3.3 V6 (мощность неизвестна). Легендарного и надежного V8 в гамме нет. Все агрегаты сочетаются только с 10-ступенчатым гидромеханическим “автоматом” и системой полного привода.

Напомним, Toyota Land Cruiser 300 опирается на новую рамную платформу TNGA-F, ее применение позволило уменьшить вес внедорожника по сравнению с предыдущей машиной примерно на 200 кг. Эта же платформа легла в основу пикапа Tundra следующего поколения.