У світі з'явилася перша країна, де можна купити Land Cruiser 300 - новий позашляховик Toyota з 20 червня почали продавати в Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ).

Для японського концерну Близький Схід - особливо важливий ринок збуту рамних позашляховиків, ось чому новітній "Крузак" стартував саме з ОАЕ. В інших країнах світу, в тому числі в нашій, модель з'явиться в продажу в найближчі місяці.

Читайте також: Кабмін схвалив визнання водійських посвідчень, виданих в ОАЕ

З нагоди виходу такої важливої моделі дистриб'ютор Toyota в ОАЕ - фірма Al-Futtaim Toyota - влаштувала ціле торжество з передачею клієнтам 50 примірників Land Cruiser 300. Серед перших покупців нового позашляховика виявилася і національна поліція ОАЕ: три "Крузака" надійшли на службу в міста Дубай і Абу-Дабі.

Машини отримали біло-зелену, біло-синю і жовто-синю лівреї (в залежності від підрозділів силових структур). Про те, якими двигунами оснащені позашляховики, інформації немає, проте гамма Land Cruiser 300 включає три мотора - бензинові турбо 3.5 V6 з індексом V35A-FTS (потужність 409 к.с.) і "атмосферник" 4.0 V6 серії 1GR-FE (282 л . С.), а також турбодизель 3.3 V6 (потужність невідома). Легендарного та надійного V8 в гамі немає. Всі агрегати поєднуються тільки з 10-ступінчастим гідромеханічним "автоматом" і системою повного приводу.

Нагадаємо, Toyota Land Cruiser 300 спирається на нову рамну платформу TNGA-F, її застосування дозволило зменшити вагу позашляховика в порівнянні з попередньою машиною приблизно на 200 кг. Ця ж платформа лягла в основу пікапа Tundra наступного покоління.