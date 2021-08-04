Государственный бюджет может недополучить 2,6 млрд грн из-за неуплаты по разным причинам нарушителями правил дорожного движения наложенных на них административных штрафов.

Об этом свидетельствуют результаты аудита эффективности выполнения государственными органами полномочий в части контроля поступлений в государственный бюджет административных штрафов в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

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Еще 1,1 млрд грн не поступил в государственный бюджет из-за закрытия судами дел об административных правонарушениях и отмены постановлений о наложении взыскания по результатам административного и судебного обжалования нарушителями ПДД.

Аудит установил, что средний уровень оплаты административных штрафов в течение 2018 года – I квартала 2021 года, наложенных полицейскими подразделениями Департамента патрульной полиции (ГЧП) и реагирования патрульной полиции (РПП) ГУНП, составлял 81%, в то время, как по решениям судов – только 22,4%.

Административные штрафы, наложенные судами, хуже платили в 2018 году – в Черниговской (13%), Днепропетровской (12%), Донецкой (11%) областях и г. Киеве (7%); в 2019 году – в Житомирской (12%), Донецкой (11%), Днепропетровской (7%) областях и г. Киеве (6%); в 2020 году – в Донецкой (12%), Запорожской (11%), Житомирской (10%) и Днепропетровской (4%) областях.

В течение 2018-2020 годов по сравнению с 2013-2015 годами, средний уровень оплаты наложенных административных штрафов увеличился на 12,3% (с 68,7% до 81%), а по решениям судов наоборот уменьшился в 2,5 раза (с 57% до 22,4%).

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По информации Государственной судебной администрации (ГСА), от органов Нацполиции в течение 2018-2020 годов в суды поступило почти 880 тыс. дел об административных правонарушениях в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, из которых 76,7 тыс. дел (8,1%) возвращены, в том числе 62,5 тыс. (81,5%) из-за ненадлежащего оформления.

Суды рассмотрели более 790 тыс. дел в отношении 794 тыс. селовек. Почти на 576 тыс. человек (72,8%) наложен админштраф на сумму более 2,9 млрд грн, из которых оплачены только 517 млн ​​грн (17,6%). В то же время суды закрыли дела об административных правонарушениях в отношении близко 204 тыс. человек. Почти в отношении половины из них – из-за истечения сроков на момент рассмотрения дела, и в отношении 39% – из-за отсутствия события или состава административного правонарушения.

Кроме того, 16,3 тыс. человек освободили от административной ответственности из-за малозначительности правонарушения, по 4,3 тыс. человек материалы переданы на рассмотрение общественной организации или трудового коллектива, по 1,2 тыс. человек – органа досудебного расследования.

При этом более 55% закрытых судами дел касались нарушений, предусмотренных частями 1-4 статьи 130 КУоАП (управление транспортным средством лицами, находящимися в состоянии опьянения). Основная причина закрытия – неявка на судебное заседание нарушителей ПДД и длилась передача материалов между судом по месту совершения правонарушения и судом по месту учета транспортного средства или по месту жительства нарушителя.

Аудиторы отмечают, что МВД, Минюст, ГСА и Нацполиция до сих пор не урегулировали вопрос обмена электронными документами по делам об административных правонарушениях в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Также не разработан порядок взаимодействия МВД с Минюстом (Государственной исполнительной службой), ГСА и другими органами власти по обеспечению контроля за поступлением административных штрафов в бюджет. Не определен государственный орган, который будет координировать взаимодействие центральных и местных органов исполнительной власти, предприятий, учреждений и общественных организаций в этой сфере.