Полиция считала, что у водителя электросамоката должно быть водительское удостоверение категории А1

Винницкий городской суд отменил постановление об административном правонарушении в виде штрафа 3,4 тыс. грн в отношении водителя электросамоката Tesla 1200. Об этом сообщает “Главком” со ссылкой на решение от 8 июля.

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По материалам дела, 15 апреля патрульный вынес постановление в отношении водителя электросамоката за нарушение положений ч. 2 ст. 126 Кодекса Украины об админправонарушениях (“управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством”). В частности, нарушитель не предъявил полицейскому водительское удостоверение категории А1.

В суде мужчина подчеркнул, что электросамокат не является транспортным средством, ссылаясь на то, что его мощность двигателя составляет 1,2 кВт.

К тому же в самой инструкции к электросамокату Tesla 1200 (раздел “Рекомендации по безопасности”) указано, что указанный самокат не является транспортным средством, а потому, по мнению истца, вышеуказанное постановление является незаконным, вынесенным с нарушением его прав и действующего законодательства Украины. Отсюда подлежит отмене ввиду того, что в его действиях отсутствует состав административного правонарушения, поскольку он правонарушении в котором его признал виновным инспектор полиции не совершал и правила дорожного движения не нарушал.

Суд проанализировал аргументы сторон и пришел к выводам: лицо, управляющее электросамокатом, не является субъектом административного правонарушения, административная ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 126 КУоАП, поскольку оно не является водителем, который управляет транспортным средством.

“Транспортными средствами, о которых говорится в статьях 286, 287, 289, 290 УК, статьях 121-126,127-1 128-1,частях первой и второй статье 129, частях первой-четвертой статьи 130,статьях 132-1,133-1,133-2,139 и 140 КоАП, следует считать все виды автомобилей, трактора и иные самоходные машины, трамваи и троллейбусы, а также мотоциклы и другие механические транспортные средства, приводимые в движение с помощью двигателя с рабочим объемом 50 куб. см и более или электродвигателя мощностью свыше 3 кВт. По технической характеристике на электросамокат Тесла 1200 W, мотор 1200 w, что меньше 3 кВт", – сказано в решении суда.

Как сообщалось, в Запорожье водитель электросамоката оштрафовали на 127 тысяч гривен за наезд на пешехода на тротуаре. Суд признал электросамокат транспортным средством, которое предназначено для перевозки людей и (или) багажа, с установленным на нем специальным оборудованием или механизмами. В то же время Правила дорожного движения запрещают ездить транспортным средствам по тротуарам и пешеходным дорожкам.