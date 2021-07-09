Шевченковский районный суд Запорожья одобрил обвинительный приговор водителю электросамоката, который совершил наезд на пешехода.

Об этом сообщает издание "Я и Закон" со ссылкой на текст судебного решения № 336/7734/20. Согласно приговору суда, в июне 2020 года, ЛИЦО_1, двигаясь на электрическом самокате Хіаоmі Мі Electiric Scooter М365 по тротуару, совершило наезд на пешехода. В результате столкновения потерпевшая получила телесные повреждения средней тяжести.

Читайте также: В полиции рассказали, как правильно ездить на электросамокатах

Рассматривая дело, суд признал электросамокат транспортным средством, как устройство, предназначенное для перевозки людей и (или) груза, а также установленного на нем специального оборудования или механизмов. А согласно п. 11.13 Правил дорожного движения, движение транспортных средств по тротуарам и пешеходным дорожкам – запрещается.

Суд принял обвинительный приговор и признал водителя самоката виновным в нарушении действующих правил на транспорте (ст. 291 Уголовного кодекса Украины). Ему назначили наказание в виде лишения свободы, освободив от его отбывания с испытательным сроком на 1 год.

Кроме этого, суд частично удовлетворил гражданский иск и взыскал с обвиняемого: