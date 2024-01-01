Полиция снова увеличила количество участков дорог, где стоят экипажи с TruCAM

TruCAM применяются преимущественно на тех же участках, где уже установлены камеры автоматической фиксации нарушений. Это дает более высокую эффективность штрафов и контроля за соблюдением скоростного режима благодаря сочетанию методов измерения.
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У полиции уверяют, что места использования определены с учетом состояния аварийности, на аварийно-опасных участках и в местах концентрации ДТП, вызванных превышением установленной скорости.
Особенности использования
В регионах, где продолжаются активные боевые действия (в частности в Донецкой и Луганской областях), приборы временно не используются. Зато в Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях TruCAM применяют на отдельных безопасных участках.
С учетом проведенного полицией анализа аварийности:
- Добавлено 25 новых участков;
- Внесены изменения в 10 существующих участков.
Всего на дорогах Украины будет работать 160 приборов TruCAM. Измерение скорости будет осуществляться на 338 участках дорог.
В полиции напоминают: в местах использования TruCAM устанавливаются дорожные знаки, предупреждающие о фото- и видеофиксации. Служебные автомобили патрульной полиции с включенными синими проблесковыми маячками должны стоять на видимом месте.
Посмотреть карту и перечень мест с обновленной информацией можно по посланию patrolpolice.gov.ua.