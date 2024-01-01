Поліція знову збільшила кількість ділянок доріг, де стоять екіпажі з TruCAM

TruCAM застосовуються переважно на тих самих ділянках, де вже встановлені камери автоматичної фіксації порушень. Це дає вищу ефективність штрафів та контролю за дотриманням швидкісного режиму завдяки поєднанню методів вимірювання.

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У поліції запевняють, що місця використання визначені з урахуванням стану аварійності, на аварійно-небезпечних ділянках та в місцях концентрації ДТП, спричинених перевищенням встановленої швидкості.

Особливості використання

У регіонах, де тривають активні бойові дії (зокрема в Донецькій і Луганській областях), прилади тимчасово не використовуються. Натомість у Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській областях TruCAM застосовують на окремих безпечних ділянках.

З урахуванням проведеного поліцією аналізу аварійності:

Додано 25 нових ділянок;

Внесено зміни до 10 існуючих ділянок.

Загалом на дорогах України працюватиме 160 приладів TruCAM. Вимірювання швидкості здійснюватиметься на 338 ділянках доріг.

У поліції нагадують: у місцях використання TruCAM встановлюються дорожні знаки, що попереджають про фото- та відеофіксацію. Службові автомобілі патрульної поліції з увімкненими синіми проблисковими маячками мають стояти на видимому місці.

Переглянути карту й перелік місць з оновленою інформацією можна за посланням patrolpolice.gov.ua.