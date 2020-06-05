Первые "письма счастья" уже вручили владельцам автомобилей, которые попали в поле зрения камер автофиксации.

Патрульные полицейские вместе с курьером “Укрпочты” отправились по нескольким адресам в Киеве, чтобы передать сообщение о штрафе владельцам авто, которые зафиксировали камеры автоматической фиксации. Выбирали из первых зафиксированных нарушений со значительным превышением разрешенной скорости.

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Случаи нарушения скорости зафиксированы на трассе M05 Киев – Одесса, при разрешенной скорости 50 км/час. один водитель двигался со скоростью 102 км/ч, другой – 129 км/час. Штрафы наложены не на водителей-нарушителей, а на владельцев авто.

Деякі з власників авто про порушення знали й навіть встигли сплатити штраф