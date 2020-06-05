Перші "Листи щастя" вже вручили власникам автомобілів, які попали в поле зору камер автофіксації.

Патрульні поліцейські разом з кур'єром “Укрпошти” вирушили за кількома адресами у Києві, щоб передати повідомлення про штраф власникам авто, які зафіксували камери автоматичної фіксації. Обирали з-поміж перших зафіксованих порушень із значним перевищенням дозволеної швидкості.

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Випадки порушення швидкості зафіксовані на трасі M05 Київ — Одеса, при дозволеній швидкості 50 км/год., один водій рухався зі швидкістю 102 км/год, інший — 129 км/год. Штрафи накладено не на водіїв-порушників, а на власників авто.

Деякі з власників авто про порушення знали й навіть встигли сплатити штраф.

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