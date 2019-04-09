Мошенник продавал суперкары, которые никогда не собирался передавать клиентам.

Федеральное Бюро Расследований США разыскивало бывшего сотрудника автосалона Champion Porsche VP после того, как он обманул клиентов на 2,2 миллиона долларов.

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Американские маршалы 16 апреля арестовали 44-летнего Ширааза Сукарли, бывшего вице-президента по маркетингу дилера Champion Porsche VP Помпано-Бич, штат Флорида. Пользуясь тем, что на доставку редких моделей машин требует значительного времени, он “продавал” клиентам спорткары 911 GT, перечисляя полученные средства на личный счет, открытый на подставную фирму.

Подробностей дела немного, однако известно, что Сукарли успел обмануть около 30 клиентов и положить на счет подставной фирмы Champion Autosports более $2,2 миллионов. Причем большую часть денег мошенник уже успел потратить на ночные клубы, рестораны, предметы роскоши и ювелирные украшения.



Фото: 2019 Porsche 911 GT / Porsche

Интересно, что у любителя роскошной жизни есть жена и десять детей. На его основном счете задолженность в $176 тысяч долларов.

Champion Porsche VP выдвинул иск против Ширааза Сукарли и его жены Вимлы Сукарли, в то время как все обманутые клиенты получили от дилера компенсацию в виде возврата денег или предоставления автомобиля. Сам Ширааз, через своего адвоката, свою вину не признает и будет держаться этой позиции в суде.

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