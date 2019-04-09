Шахрай продавав суперкари, які ніколи й не збирався передавати клієнтам.

Федеральне Бюро Розслідувань США розшукувало колишнього співробітника автосалона Champion Porsche VP після того, як він ошукав клієнтів на 2,2 мільйони доларів.

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Американські маршали 16 квітня заарештували 44-річного Ширааза Сукарлі, колишнього віце-президента з маркетингу дилера Champion Porsche VP з Помпано-Біч, штат Флорида. Користуючись тим, що доставка рідкісних моделей машин потребує значного часу, він “продавав” клієнтам спорткари 911 GT, перераховуючи отримані кошти на особистий рахунок, відкритий на підставну фірму.

Подробиць справи небагато, однак відомо, що Сукарлі встиг ошукати близько 30 клієнтів і покласти на рахунок підставної фірми Champion Autosports більше $2,2 мільйона. Причому більшу частину грошей шахрай вже встиг витратити на нічні клуби, ресторани, предмети розкоші і ювелірні прикраси.



Фото: 2019 Porsche 911 GT / Porsche

Цікаво, що любитель розкішного життя має дружину і десятеро дітей. На його основному рахунку заборгованість у $176 тисяч доларів.

Champion Porsche VP висунув позов проти Ширааза Сукарлі та його дружини Вімли Сукарлі, у той час як усі ошукані клієнти отримали від дилера компенсацію у вигляді повернення грошей чи надання автомобіля. Сам Ширааз, через свого адвоката, свою провину не визнає і триматиметься цієї позиції у суді.

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