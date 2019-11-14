Итальянская марка представит обновленную модель городского кроссовера в Лос-Анджелесе.

Главное изменение в обновленном 500X – полноприводная трансмиссия уже в базовой комплектации. Визуальные преобразования – чисто косметические.

Также интересно: Все дороги ведут в Ferrari Roma

Версия 500X 2020 модельного года имеет обозначение Sport Edition и шильдик AWD на корме, который свидетельствует о наличии системы постоянного полного привода. Автомобиль получил новый обвес, с нижними панелями, окрашенными в цвет кузова, удобный салон и современную мультимедийную систему. 18-дюймовые диски, светодиодные фары и противотуманки включены в список стандартного оснащения. В качестве опции будут предлагаться 19-дюймовые колеса и двухцветная отделка кузова.

Интерьер 500X обновили за счет других сидений, руля, украшенного кожей и алькантарой, темной обивки потолка. Мультимедийная система, завязанная на 7-дюймовый дисплей, обеспечивает навигацию и поддержку Apple CarPlay и Android Auto.

Фото: Fiat 500X Sport Edition 2020 / Fiat

В движение новый 500X приводит 1,3-литровый четырехцилиндровый турбомотор мощностью 177 лошадиных сил и с крутящим моментом в 285 Нм. В качестве трансмиссии используется 9-скоростная автоматическая коробка передач. Стандартная комплектация модели предусматривает систему AWD с автоматическим отключением заднего моста для повышения эффективности.

Fiat 500X Sport Edition должен выйти на рынок в первом квартале следующего года, производитель уже объявил начальную стоимость новинки на рынке США – 26 895 долларов, что на 2300 долларов дороже актуальной модели в базовой комплектации.

Также интересно: Tesla представит свой пикап 21 ноября