Італійська марка представить оновлену модель міського кросовера в Лос-Анджелесі.

Головна зміна в оновленому 500X – повнопривідна трансмісія вже у базовій комплектації. Візуальні перетворення – суто косметичні.

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Версія 500X 2020 модельного року має позначення Sport Edition і шильдик AWD на кормі, який свідчить про наявність системи постійного повного приводу. Автомобіль отримав новий обвіс, з нижніми панелями, пофарбованими в колір кузова, зручніший салон та сучаснішу мультимедійну систему. 18-дюймові диски, світлодіодні фари і противотуманки включені у список стандартного оснащення. У якості опції пропонуватимуться 19-дюймові колеса і двоколірне оздоблення кузова.

Інтер'єр 500X оновили за рахунок інших сидінь, керма, оздобленого шкірою та алькантарою, темної оббивки стелі. Мультимедійна система, зав’язана на 7-дюймовий дисплей, забезпечує навігацію і підтримку Apple CarPlay і Android Auto.

Фото: Fiat 500X Sport Edition 2020 / Fiat

У рух новий 500X приводить 1,3-літровий чотирициліндровий турбомотор потужністю у 177 кінських сил та з обертовим моментом у 285 Нм. В якості трансмісії використовується 9-швидкісна автоматична коробка передач. Стандартна комплектація моделі передбачає систему AWD з автоматичним відключенням заднього моста для підвищення ефективності.

Fiat 500X Sport Edition повинен вийти на ринок у першому кварталі наступного року, виробник вже оголосив початкову вартість новинки на ринку США – 26 895 доларів, що на 2 300 доларів дорожче актуальної моделі в базовій комплектації.

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