Поляки создали петицию о закрытии границы для российских и белорусских грузовиков, подписать может каждый.

В Польше создана петиция на имя премьер-министра страны Матеуша Моравецкого с требованием немедленного закрытия грузовых пограничных переходов с Беларусью и Россией. Поляки просят премьер-министра не ждать санкций Евросоюза, а действовать уже сейчас.

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"Мы обращаемся к премьер-министру немедленно закрыть грузовые пограничные переходы с Беларусью и Россией, как это было сделано в прошлом году с другими пунктами пересечения на основании статьи 16 Закона от 12 октября 1990 года об охране государственной границы", – говорится в петиции.

"К сожалению, процедура введения санкций требует времени и, прежде всего, единодушия всех членов Совета Европы. Идет жестокая война и оккупация территорий, гибнут мирные жители Украины и совершаются военные преступления. Нет времени на политиканство", – говорится в документе.

Ранее премьер-министр страны Матеуш Моравецкий заявил – предлагает добавить в пакет европейских санкций как торговую блокаду морских портов, так и запрет на сухопутную торговлю с россиянами. Глава польского правительства также поддержал протестующих, которые блокируют фуры на польской границе – речь идет о грузовиках, которые возвращаются в Россию и Беларусь с европейскими товарами.