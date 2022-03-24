Страховые компании прогнозируют значительный рост количества угонов транспорта из-за дефицита запасных частей для авто.

Страховщики, работающие на российском рынке, говорят, что уже в этом году следует ожидать резкого скачка угонов транспортных средств производителей, прекративших поставки в Россию в связи с войной в Украине. Такие машины будут разбираться на запчасти для перепродажи комплектующих на вторичном рынке.

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Эксперты прогнозируют значительный рост тарифов на каско, а в сервисах уже выстроились очереди на установку противоугонных систем.

Как пояснил заместитель директора департамента развития имущественного страхования физических лиц ВСС (всероссийский страховой союз) Михаил Порватов, рост количества угонов автомобилей будет связан не только с нарушенной логистикой запчастей.

В частности, Михаил Порватов обращает внимание на "прогнозы по снижению уровня жизни и повышению уровня безработицы", которые повлекут за собой наложенные на россию санкции в связи с началом войны в Украине. В таких условиях, как показывает практика, всегда растет уровень криминала. Запчасти пока на складах, но могут закончиться в течение ближайшего месяца. Поставки не возобновятся, пока не будут найдены новые логистические цепочки. Возникает значительный риск угона автомобилей для разбора на запчасти”.