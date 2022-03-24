Страхові компанії прогнозують значне зростання кількості викрадень транспорту через дефіцит запасних частин для авто.

Страховики, які працюють на російському ринку кажуть, що вже цього року слід очікувати на різкий стрибок угонів транспортних засобів виробників, які припинили постачання до росії у зв'язку з війною в Україні. Такі машини будуть розбиратися на запчастини для перепродажу комплектуючих на вторинному ринку.

Читайте також: Renault остаточно припиняє виробництво автомобілів в Росії

Експерти прогнозують значне зростання тарифів на каско, а в сервісах вже вишикувалися черги на встановлення протиугінних систем.

Як пояснив заступник директора департаменту розвитку майнового страхування фізичних осіб ВСС (всеросійський страховий союз) Михайло Порватов, зростання кількості викрадень автомобілів буде пов’язано не лише з порушеною логістикою запчастин.

Михайло Порватов звертає увагу на “прогнози щодо зниження рівня життя та підвищення рівня безробіття”, які спричинять накладені на росію санкції у зв'язку з початком війни в Україні. “У таких умовах, як показує практика, завжди зростає рівень криміналу. Запчастини поки що є на складах, але можуть закінчитися протягом найближчого місяця. Постачання не відновляться, доки не будуть знайдені нові логістичні ланцюжки. Виникає значний ризик викрадення автомобілів для розбору на запчастини”.