У обычного "Девятьсот одиннадцатого" спереди два кресла, а здесь – одно, и расположено оно в центре кабины.

Компания Trinity Motorsports из Огайо выставила на продажу уникальный Porsche 911 Carrera S с компоновкой салона, как в McLaren.

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911 Carrera S серии 997 образца 2008 года внешне выглядит примерно так же, как этот белый спорткар из Огайо. Да, у американского купе заметны некоторые кузовные модификации, но распознать в нем оригинал можно. А вот однако изнутри узнать его будет непросто.

Trinity Motorsports рассказывает, что один из клиентов захотел превратить какой-то из суперкаров Lamborghini на "Центро", однако позже решил сделать это с Porsche, поскольку работа кастом-ателье с итальянским авто требовала гораздо больше ресурсов. На конверсию 911 Carrera S в центро-кар было потрачено более 4000 часов рабочего времени.

Фото: “Centro 911” / Аutoevolution

Сейчас уникальный автомобиль выставлен на торги. Спорткар с "прокачанным" 3,8-литровым мотором имеет 53100 км на одометре. Автомобиль рассчитывают продать за 110 055 долларов, однако на момент подготовки материала, максимальная ставка была 22 300 долларов.

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