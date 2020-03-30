У звичайного "Дев'ятсот одинадцятого" спереду два крісла, а тут – одне, і розташоване воно в центрі кабіни.

Компанія Trinity Motorsports з Огайо виставила на продаж унікальний Porsche 911 Carrera S з компонуванням салону, як у McLaren.

Також цікаво: Власник Ford Mustang назвав свій спорткар "Вірус" і отримав для нього номерний знак COV1D19

911 Carrera S серії 997 зразка 2008 року зовні виглядає приблизно так само, як цей білосніжний спорткар з Огайо. Так, в американського купе помітні деякі кузовні модифікації, та розпізнати в ньому оригінал можна. А от однак зсередини впізнати його буде непросто.

Trinity Motorsports розповідає, що один з клієнтів захотів перетворити котрийсь з суперкарів Lamborghini на “Центро”, однак пізніше вирішив зробити це з Porsche, оскільки робота кастом-ательє з італійським авто потребувала значно більше ресурсів. На конверсію 911 Carrera S в центро-кар було витрачено більше 4000 годин робочого часу.

Фото: “Centro 911” / Аutoevolution

Зараз унікальний автомобіль виставлений на торги. Спорткар, з “прокачаним” 3,8-літровим мотором, має 53100 км на одометрі. Автомобіль розраховують продати за 110 055 доларів, однак, на момент підготовки матеріалу, максимальна ставка була 22 300 доларів.

Дивіться також: Зазирніть у гараж мрії з найновішими суперкарами із цим відео