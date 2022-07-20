Флагманский кроссовер Porsche станет первой семиместной моделью в истории марки. Базовая версия электромобиля будет стоить почти 100 тысяч евро.

Porsche готовят большой и роскошный кроссовер. Флагманская внедорожная модель марки появится ближе к середине десятилетия и будет электрической. Об этом сообщает издание Autocar.

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Информацию о старшем брате Porsche Cayenne официально подтвердил CEO компании Оливер Блюме. Он заявил, что это будет очень дорогой премиальный кроссовер, производство которого наладят на предприятии в Лейпциге. Его стартовая цена составит почти 100 тысяч евро.

“Эта модель еще больше расширит наши позиции в сегменте роскошных автомобилей. Мы особенно нацелены на сегменты с более высокой маржой и так стремимся использовать новые возможности для продажи”, – подчеркнул Оливер Блюме.

Новый кроссовер Porsche будет доступен исключительно в электрическом исполнении. Его построят на новой платформе SSP, которую также будут использовать электрокар Porsche Taycan второго поколения и третья генерация модели Panamera. Главным конкурентом модели станет новый Mercedes-Benz EQS SUV.

Характеристики электромобиля пока не объявлены. Заявлено, что он будет длиннее и шире, чем Porsche Cayenne. Ожидается, что электрокар станет первой семиместной моделью марки. Кроме того, известно, что для авто готовят 800-вольтную силовую установку, поддерживающую сверхбыструю 350-киловаттную зарядку.