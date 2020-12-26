На гоночной трассе Nordschleife в Германии продолжается борьба за титул самого быстрого люксового авто. Еще в августе 2020 года Porsche Panamera Turbo S показал на "Северной петле" рекордное время круга – 7 минут 29 секунд.

Он на 13 секунд опередил Mercedes AMG GT 63S. Однако “мерседесовцы” не оставили это просто так, они пообещали отвоевать титул.

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Стоит отметить, что обещание выполнили. Пилот Дэмиан Шефферт за рулем Mercedes-AMG GT 63 S 4Matic+ преодолел полный круг Нюрбургринга за 7 минут и 27 секунд.

Этот результат оказался на 2 секунды лучше, чем у Panamera.



Шефферт преодолел круг за 7 минут и 27 секунд / Скриншот из видео

Топовая модификация Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ оснащается 4-литровым V8 с парой турбин, развивает 639 лошадиных сил мощности и 900 Нм крутящего момента.

Силовой агрегат работает в паре с 9-скоростным автоматом и системой полного привода с дрифт-режимом.

С места до 100 километров в час спорткар ускоряется за 3,2 секунды, а максимальная скорость достигает 315 километров в час.

Как соревновался Шефферт: смотрите видео

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Современные технологии позволяют испытывать даже те автомобили, которые еще не создали. Такой пример показывает гиперкар Mercedes-AMG One. Его презентовали еще в 2017 году, но выпускать начнут только в 2021 году. Однако пока машину тестируют в виде прототипа на гоночной трассе.

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