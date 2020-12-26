На гоночній трасі Nordschleife в Німеччині триває боротьба за титул найшвидшого люксового авто. Ще в серпні 2020 року Porsche Panamera Turbo S показав на "Північній петлі" рекордний час кола – 7 хвилин 29 секунд.

Він на 13 секунд випередив Mercedes AMG GT 63S. Однак "мерседесівці" не залишили це просто так, вони пообіцяли відвоювати титул.

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Варто відзначити, що обіцянку виконали. Пілот Деміан Шефферт за кермом Mercedes-AMG GT 63 S 4Matic+ подолав повне коло Нюрбургринга за 7 хвилин і 27 секунд.

Цей результат виявився на 2 секунди кращим, ніж у Panamera.



Шефферт долав коло за 7 хвилин і 27 секунд / Скриншот з відео

Топова модифікація Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ оснащується 4-літровим V8 з парою турбін і розвиває 639 кінських сил потужності і 900 Нм крутного моменту.

Силовий агрегат працює у парі з 9-швидкісним автоматом і системою повного приводу з дріфт-режимом.

З місця до 100 кілометрів за годину спорткар прискорюється за 3,2 секунди, а максимальна швидкість сягає 315 кілометрів за годину.

Як змагався Шефферт: дивіться відео

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Сучасні технології дозволяють випробовувати навіть ті автомобілі, які ще не створили. Такий приклад показує гіперкар Mercedes-AMG One. Його презентували ще в 2017 році, але випускати розпочнуть тільки у 2021 році. Однак поки машину тестують у вигляді прототипа на гоночній трасі.

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