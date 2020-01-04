Тотальные повреждения автомобиля в аварии означают только одно: ему дорога в утиль. Но если пострадал только кузов, а силовая конструкция осталась невредимой, искусные слесари знают, как вернуть ему прежний лоск.

Работать с алюминиевым кузовом может быть трудно, однако в видео от Tussik ремонт Tesla Model S выглядит совсем несложным.

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В ролике можно увидеть Tesla Model S версии P70. Кузов электрокара изготовлен из алюминия. К счастью, под капотом у него никогда не было двигателя, поэтому в результате фронтального удара пострадали, преимущественно, кузовные панели. Элементы силовой конструкции кузова также были повреждены, сначала мастера хотели их выровнять, однако "уставший" металл не выдержал нагрузки и просто оторвался. После этого Tussik нашел на разборке нужные элементы и приварил их на штатные места – хотя это, безусловно, обошлось дороже, чем планировалось, но из соображений прочности конструкции и безопасности, все же, лучше.

Блогер рассказывает, что весь процесс восстановления автомобиля длился 30 дней, из которых 20 были посвящены самым только кузовным работам.

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