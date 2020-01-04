Тотальні пошкодження автомобіля в аварії означають лише одне: йому дорога в утиль. Та якщо постраждав лише кузов, а силова конструкція залишилась неушкодженою, вправні слюсарі знають, як повернути йому колишній лиск.

Працювати з алюмінієвим кузовом може бути важко, однак у відео від Tussik ремонт Tesla Model S виглядає зовсім не складним.

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У ролику можна побачити Tesla Model S версії P70. Кузов електрокара виготовлений з алюмінію. На щастя, під капотом в нього ніколи не було двигуна, тож у результаті фронтального удару постраждали, переважно, кузовні панелі. Елементи силової конструкції кузова також були пошкоджені, спочатку майстри хотіли їх вирівняти, однак “стомлений” метал не витримав навантаження й просто відірвався. Після цього Tussik знайшов на розбірці потрібні елементи та приварив їх на штатні місця – хоча це, безумовно, обійшлось дорожче, ніж планувалось, але з міркувань міцності конструкції та безпеки, все ж, краще.



Блогер розповідає, що увесь процес відновлення автомобіля тривав 30 днів, з яких 20 були присвячені самим лише кузовним роботам.

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