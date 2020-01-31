Техника работает без остановок, а люди – посменно и тоже круглосуточно.

В пригородных районах города Ухань, откуда началась эпидемия смертоносного коронавируса, чрезвычайно быстрыми темпами ведется строительство двух больниц, а процесс работ транслируется вживую в режиме реального времени. Количество зрителей лайв-стрима на китайской платформе Yangshipin превысило 50 миллионов.

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Больницы названы Хуошеншань и Лейшеншань (Huoshenshan и Leishenshan), они расположены в пригородах Уханя. Оба госпиталя будут играть решающую роль в борьбе с новым коронавирусом, который привлек внимание всего мира.

Строительство больницы Хуошеншань началось 24 января. Работы ведутся круглосуточно. Помещение будет иметь площадь 33 900 квадратных метров и способно разместить в стационаре 1000 пациентов. Ввод в эксплуатацию запланирован на 3 февраля.

Timelapse video showing the 4th day of constructing Huoshenshan Hospital, a new facility providing 700 to 1,000 beds for #coronavirus patients in #Wuhan. The hospital is expected to complete on Feb 2. pic.twitter.com/tMdoVXtd1O — People's Daily, China (@PDChina) January 27, 2020

Введение в эксплуатацию больницы Лейшеншань назначено на 5 февраля, в среду, 29 января, госпиталь уже подсоединили к сети электроснабжения.



Обе больницы построены по архитектурному проекту пекинской больницы Сяотангшань. Изначально предполагалось, что строительство продлится шесть дней, однако впоследствии китайские власти увеличили срок до 10 дней. По сообщениям китайских СМИ, в строительстве задействованы 10 миллионов человек.

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