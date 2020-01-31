Техніка працює без зупинок, а люди – позмінно і теж цілодобово.

У приміських районах міста Ухань, звідки розпочалась епідемія смертоносного коронавірусу, надзвичайно швидкими темпами ведеться будівництво двох лікарень, а процес робіт транслюється наживо в режимі реального часу. Кількість глядачів лайв-стріму на китайській платформі Yangshipin перевищила 50 мільйонів.

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Лікарні названо Хуошеншань та Лейшеншан (Huoshenshan і Leishenshan), вони розташовані у передмістях Уханя. Обидва госпіталя відіграватимуть вирішальну роль у боротьбі з новим коронавірусом, який привернув увагу усього світу.

Будівництво лікарні Хуошеншань розпочалося 24 січня. Роботи ведуться цілодобово. Приміщення матиме площу 33 900 квадратних метрів та буде здатне розмістити в стаціонарі 1000 пацієнтів. Введення в експлуатацію заплановане на 3 лютого.

Timelapse video showing the 4th day of constructing Huoshenshan Hospital, a new facility providing 700 to 1,000 beds for #coronavirus patients in #Wuhan. The hospital is expected to complete on Feb 2. pic.twitter.com/tMdoVXtd1O — People's Daily, China (@PDChina) January 27, 2020



Введення в експлуатацію лікарні Лейшеншан призначене на 5 лютого, у середу, 29 січня, госпіталь вже під’єднали до мережі електропостачання.



Обидві лікарні побудовані за архітектурним проектом пекінської лікарні Сяотангшань. Спочатку передбачалось, що будівництво триватиме шість днів, однак згодом китайська влада збільшила термін до 10 днів. За повідомленнями китайських ЗМІ, в будівництві задіяно 10 мільйонів людей.

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