Это самая массовая встреча автомобилей одной модели в одном месте.

За 55 лет и шесть поколений Ford продал более 10 миллионов Mustang только в США. Точно неизвестно, сколько “Мустангов” бегает Старым Миром, но бельгийское подразделение марки и местный клуб владельцев установили мировой рекорд за самую массовую встречу.

Для фиксации рекорда участникам парада “Мустангов” необходимо было определенное время проехать колонной с расстоянием между машинами не более 20 метров. После этого автомобили приняли участие в геометрической расстановке.

Маршалы Книги рекордов зафиксировали участие в параде 1326 Ford Mustang разных поколений. Предыдущее достижение было зафиксировано в 2017 году в Мексике, где вместе собрались 970 автомобилей одной модели.

Полигон в Ломмеле используется Ford для тестирования тормозных систем, рулевого управления, а также подвески. Протяженность трасс, имитирующих различные покрытия, составляет 80 километров.

Фото: массовая встреча владельцев Ford Mustang / Carscoops

Ford Mustang становился самым популярным спорткаром в мире четыре года подряд. За первое полугодие 2019 года в Европе было продано 5500 автомобилей, что на 3,7 процента больше, чем за аналогичный период предыдущего. Интересно, что больше всего “Мустангов” во всей Европе покупают именно жители небольшой Бельгии.