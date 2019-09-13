Це наймасовіша зустріч автомобілів однієї моделі в одному місці.

За 55 років і шість поколінь Ford продав більше 10 мільйонів Mustang лише у США. Точно невідомо, скільки “Мустангів” бігає Старим Світом, але бельгійський підрозділ марки та місцевий клуб власників встановили світовий рекорд за наймасовішу зустріч.

Для фіксації рекорду учасникам параду “Мустангів” необхідно було певний час проїхати колоною з відстанню між машинами не більше 20 метрів. Після цього автомобілі взяли участь у геометричній розстановці.

Маршали Книги рекордів зафіксували участь у параді 1326 Ford Mustang різних поколінь. Попереднє досягнення було зафіксовано в 2017 році у Мексиці, де разом зібралось 970 автомобілів однієї моделі.



Полігон в Ломмелі використовується Ford для тестування гальмівних систем, рульового управління, а також підвіски. Протяжність трас, що імітують різні покриття, становить 80 кілометрів.

Фото: масова зустріч власників Ford Mustang / Carscoops

Ford Mustang ставав найпопулярнішим спорткаром в світі чотири роки поспіль. За перше півріччя 2019 року в Європі було продано 5500 автомобілів, що на 3,7 відсотка більше, ніж за аналогічний період попереднього. Цікаво, що найбільше “Мустангів” в усій Європі купують саме жителі невеликої Бельгії.