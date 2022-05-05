Цены на автомобильный газ не регулируются государством. Именно поэтому он есть в наличии на АЗС и заправляться им можно без каких-либо лимитов.

Объемы розничной реализации сжиженного газа в некоторых украинских сетях АЗС в мае выросли по сравнению с первой половиной апреля на 70-80%. Такие данные озвучили опрошенные операторы рынка.

"Могу выделить этому две основные причины: нехватку бензина на АЗС и ажиотажный спрос", — говорит топ-менеджер одной из сетей АЗС, добавив, что ажиотаж возник по причине нехватки бензина.

По словам его коллеги из национальной сети АЗС, клиент сейчас не выбирает, чем ему заправиться — бензином или газом, а берет тот вид топлива, который есть. Ситуация же с автогазом на этот момент значительно лучше.

"Увеличению реализации автогаза также способствует отсутствие лимитов для заправки. Его не использует критическая инфраструктура, под которую операторы вынуждены держать определенные объемы бензинов и дизельного горючего, тем самым уменьшая их реализацию", — добавил он.

Кроме этого, положительным моментом игроки рынка называют сохранение свободного ценообразования для сжиженного газа в отличие от бензинов и дизтоплива, цены на которые регулирует государство.

"Цена на автогаз не подлежит государственному регулированию, ее сейчас регулирует рынок самостоятельно, получая справедливую маржинальность. В то время как цены на другие виды горючего, установленные государством, привели к дефициту", — говорит он, объяснив, что пока просто нет возможности приобрести бензин и ДТ по такой цене, которая позволила бы торговать не в убыток.

Параллельно с реализацией автогаза растут его поставки в Украину, но говорить о накоплении запасов рано. "В основном мы работаем "с колес", а тот ресурс, который попадает на нашу ГНС, долго там не задерживается", — отмечает представитель сети АЗС, добавив, что на сегодняшний день автогаз в наличии только на 75-ти станциях из 220 станций сети.

Вместе с этим есть такие сети, которые не испытывают увеличенного спроса на автогаз. "Из-за недостатка мы сегодня продаем бензины только корпоративным клиентам, но и очередей на заправку сжиженным газом не видим", — рассказал директор сети АЗС, работающей в восточной части страны.