Ціни на автомобільний газ не регулюються державою. Саме тому він є у наявності на АЗС і заправлятись ним можна без будь-яких лімітів.

Обсяги роздрібної реалізації скрапленого газу в деяких українських мережах АЗС у травні зросли порівняно з першою половиною квітня на 70-80%. Такі дані озвучили опитані оператори ринку.

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"Можу виокремити цьому дві основних причини: брак бензину на АЗС і ажіотажний попит", — каже топ-менеджер однієї з мереж АЗС, додавши, що ажіотаж виник через нестачу бензину.

Зі слів його колеги з національної мережі АЗС, клієнт зараз не обирає, чим йому заправитися — бензином чи газом, а бере той вид пального, який наразі є. А ситуація з автогазом на цю мить значно краща.

"Збільшенню реалізації автогазу також сприяє відсутність лімітів для заправки. Його не використовує критична інфраструктура, під яку оператори змушені тримати певні обсяги бензинів і дизельного пального, тим самим зменшуючи їх реалізацію", — додав він.

Крім цього, позитивним моментом гравці ринку називають збереження вільного ціноутворення для скрапленого газу на відмінну від бензинів і дизпального, ціни на які регулює держава.

"Ціна на автогаз не підлягає державному регулюванню, її зараз регулює ринок самостійно, отримуючи справедливу маржинальність. Тоді як ціни на інші види пального, встановлені державою, призвели до дефіциту", — каже він, пояснивши, що наразі просто немає змоги придбати бензин і ДТ за такою ціною, яка б дозволила торгувати не у збиток.

Паралельно з реалізацією автогазу ростуть його постачання в Україну, та казати про накопичення запасів зарано. "В основному ми працюємо "з коліс", а той ресурс, який потрапляє на нашу ГНС, довго там не затримується", — зазначає представник мережі АЗС, додавши, що на сьогодні автогаз у наявності лише на 75-ти станціях із 220 станцій мережі.

Разом із цим є такі мережі, які не відчувають збільшеного попиту на автогаз. "Через нестачу ми сьогодні продаємо бензини лише корпоративним клієнтам, але і черг на заправку скрапленим газом не бачимо", — розповів директор мережі АЗС, яка працює в східній частині країни.

Нагадаємо, протягом останніх кількох тижнів у всіх регіонах України на АЗС спостерігається дефіцит пального. За прогнозами експертів, перебої з постачаннями триватимуть упродовж усього травня.