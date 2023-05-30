Porsche Panamera в 2024 году была замечена во время тестовых заездов. Официальный дебют ожидается к концу года.

В последние годы Porsche предпочитает сдержанный фейслифтинг и, похоже, Panamera 2024 года будет придерживаться этого метода работы. Шпионы поймали прототип обновленного спортивного седана (технически это хэтчбек/лифтбек) во время тренировок на треке. Можно было бы простить, если бы вы подумали, что это тот самый автомобиль, который продается сегодня, но в типичном стиле Porsche много умело примененного камуфляжа, чтобы автомобиль выглядел неизменным.

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Передние фары меньше, чем хочет вас убедить немецкий бренд класса люкс. Скорее всего, четырехточечная установка использует светодиодную технологию HD Matrix Design, дебютировавшую на последнем Cayenne, а также в обновленном электрическом седане Taycan. Большие передние воздухозаборники заставляют нас считать, что эта Panamera является высокоэффективной версией, возможно Turbo. Он расположен низко над землей и имеет наклейку с поддельным дизайном, чтобы скрыть вентиляционные отверстия переднего крыла.

Porsche тестировала обновленную Panamera в Green Hell с четырьмя патрубками выхлопной системы и задним спойлером, разворачивающимся с электроприводом. Если камуфляж цвета кузова не играет с нами в шутку, он, кажется, имеет более тонкие задние фонари. Однако это может быть только впечатление, которое мы получаем через черную ленту, наклеенную на кластеры и вокруг них. Поскольку это подтяжка лица только внутри цикла, не стоит ожидать серьезных изменений снаружи.

Поскольку прототип был пойман на ходу, шпионы не смогли заглянуть в кабину. Однако предыдущая серия шпионских снимков обнаружила обновленную цифровую приборную панель, похожую на последнюю в Cayenne. Если интерьер Panamera 2024 будет отображать внедорожник, ожидайте увидеть 12,3-дюймовую информационно-развлекательную систему, 12,6-дюймовый дисплей для водителя и дополнительный 10,9-дюймовый дополнительный экран на панели приборов со стороны пассажира.

Считается, что мировая премьера состоится поближе к концу года. Когда на самом деле будет представлена обновленная Porsche Panamera официальной информации нет.