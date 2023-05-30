Porsche Panamera 2024 року помітили під час тестових заїздів. Офіційний дебют очікується ближче до кінця року.

Останніми роками Porsche віддає перевагу стриманому фейсліфтингу і, схоже, Panamera 2024 року буде дотримуватися цього методу роботи. Шпигуни спіймали прототип оновленого спортивного седана (технічно це хетчбек/ліфтбек) під час тренувань на треку. Можна було б пробачити, якщо б ви подумали, що це той самий автомобіль, який продається сьогодні, але в типовому стилі Porsche є багато вміло застосованого камуфляжу, щоб автомобіль виглядав незмінним.

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Передні фари менші, ніж хоче вас переконати німецький бренд класу люкс. Швидше за все, чотириточкова установка використовує світлодіодну технологію HD Matrix Design, яка дебютувала на останньому Cayenne, а також в оновленому електричному седані Taycan. Великі передні повітрозабірники змушують нас вважати, що ця Panamera є високоефективною версією, можливо, Turbo. Він розташований досить низько над землею та має наклейку з підробленим дизайном, щоб приховати вентиляційні отвори переднього крила.

Porsche тестувала оновлену Panamera в Green Hell з чотирма патрубками вихлопної системи та заднім спойлером, що розгортається з електроприводом. Якщо камуфляж кольору кузова не грає з нами в жарт, він, здається, має тонші задні ліхтарі. Однак це може бути лише враження, яке ми отримуємо через чорну стрічку, наклеєну на кластери та навколо них. Оскільки це підтяжка обличчя лише в середині циклу, не варто очікувати серйозних змін зовні.

Оскільки прототип був спійманий на ходу, шпигуни не змогли зазирнути в кабіну. Однак попередня серія шпигунських знімків виявила оновлену цифрову панель приладів, схожу на останню в Cayenne. Якщо інтер’єр Panamera 2024 року буде відображати позашляховик, очікуйте побачити 12,3-дюймову інформаційно-розважальну систему, 12,6-дюймовий дисплей для водія та додатковий 10,9-дюймовий додатковий екран на панелі приладів з боку пасажира.

Вважається, що світова прем’єра відбудеться ближче до кінця року. Коли насправді буде презентована оновлена Porsche Panamera офіційної інформації немає.