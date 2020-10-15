В твиттере подразделения полиции города West Midlands появились фотографии аварии с роскошными автомобилями Lamborghini Urus и Rolls-Royce Ghost.

Причина столкновения пока неизвестна, поскольку водитель Роллс-Ройса, который допустил столкновение, с места ДТП скрылся. Но в полиции уверены, что его скоро найдут.

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Местные правоохранительные органы сообщают, что мужчина, который находился за рулем Rolls-Royce, оставил в салоне автомобиля документы, в том числе и с собственной фотографией.

Основная версия причины столкновения заключается в том, что водитель Rolls-Royce не справился с управлением – то есть, не учел дорожные условия. Предполагается, что он бежал, будучи в шоке общей стоимостью автомобилей, участвовавших в ДТП, хотя размер ущерба еще предстоит подсчитать.

Однако комментаторы в соцсетях выражают и другие версии. Уточняется, например, что в местном агентстве по сдаче в прокат дорогих автомобилей есть похожая модель Rolls-Royce, и водитель мог таким образом попытаться избежать ответственности. Другие предполагают, что имеет место страховое мошенничество, так как вероятность встречи двух таких дорогих автомобилей на дорогах маленького городка Уолсолл недалеко от Бирмингема (где и произошла авария) очень невысока.