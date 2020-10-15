У твіттері підрозділу поліції міста West Midlands з’явилися фотографії аварії з розкішними автомобілями Lamborghini Urus і Rolls-Royce Ghost.

Причина зіткнення поки невідома, оскільки водій Роллс-Ройсу, який допустив зіткнення, з місця ДТП втік. Але в поліції впевнені, що його скоро знайдуть.

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Місцеві правоохоронні органи повідомляють, що людина, як знаходилась за кермом Rolls-Royce, залишила в салоні автомобіля документи, в тому числі і з власною фотографією.

Основна версія причини зіткнення полягає в тому, що водій Rolls-Royce не впорався з керуванням – тобто, не врахував дорожні умови. Передбачається, що він втік, будучи шокований загальною вартістю автомобілів, що брали участь в ДТП, хоча розмір збитку ще належить підрахувати.

Однак коментатори в соцмережах висловлюють й інші версії. Уточнюється, наприклад, що в місцевому агентстві по здачі в прокат дорогих автомобілів є схожа модель Rolls-Royce, і водій міг таким чином спробувати уникнути відповідальності. Інші припускають, що має місце страхове шахрайство, тому що ймовірність зустрічі двох таких дорогих автомобілів на дорогах маленького містечка Уолсолл недалеко від Бірмінгема (де і сталася аварія) дуже невисока.