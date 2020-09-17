Казалось бы, для чего еще нужна пожарная машина, как не для тушения пожара? Однако, сегодня покупают пожарные авто не только огнеборцы, и не только для противостояния огню.

Спецтехника на шасси грузовых машин – вещь специфическая и богатая на тонкости и нюансы. С одной стороны, такой автомобиль требует от владельца немало дополнительных хлопот, с другой, он дает возможность получить некоторые дополнительные “бонусы”.

АЦ-40-63Б на базе ЗИЛ-130, пожалуй, по сей день самая популярная модель пожарного транспорта в Украине. На борту – две цистерны на 2300 л и на 170 л.

Например, имея пожарную машину, вы должны будете периодически заботиться о разрешении на спецсигналы, переживать относительно замерзания воды и пенообразователя в цистернах и насосе зимой.

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Пожарный автомобиль не всегда покупают с целью охраны от огня, иногда бывает выгодно приобрести его сугубо как транспортное средство. В некоторых объявлениях о продаже “пожарок” даже предлагаются варианты – продажа с ПТВ (пожарно-техническое вооружение) или без такового. Даже если не удалять цистерны для воды и пенообразователя и оставить за машиной функцию водовоза, в отсеке для боевого расчета и в боковых отсеках можно перевозить определенное имущество.

Пожарная автоцистерна АЦП-30 (157) модель 27 на шасси ЗИЛ-157К выпускалась в 1959-64 гг. Машину выпускали на Прилуцком заводе пожарной техники (Черниговская область).

У пожарного автомобиля в случае покупки его как транспортного средства есть определенные преимущества. Прежде всего, это обычно малый пробег, так как машина больше находится в режиме ожидания, чем в режиме использования по назначению. Также, если машина раньше служила в официальной пожарной части, то покупатель почти всегда сможет узнать всю историю машины. Это возможно благодаря наличию эксплуатационной карты, в которую ежесуточно заносятся все случаи работы автомобиля и режимы, в которых это происходило.

Наконец, в наше время пожарное авто может стать выгодным способом купить грузовик высокой проходимости с колесной формулой 6х6 в очень хорошем техническом состоянии. Тем не менее, у бывших в употреблении “пожарных линеек” есть и определенные негативные стороны.

Пожарный автомобиль АЦ-40 (131) на базе ЗИЛ-131 – хороший шанс купить машину с полноприводным шасси 6х6 в неплохом состоянии.

Недостатки пожарных машин как транспортных средств

Пробег на одометре не всегда соответствует реальному износу двигателя, ведь он работает в течение большого периода в режиме привода помпы. Кроме того, для пожарных авто характерны частые пуски двигателя для регламентных проверок работоспособности оборудования.

На износ двигателя “пожарки” влияет тот факт, что он сразу начинает работать с максимальной нагрузкой “на холодную” – прогревать многолитровый двигатель при вызове на пожар по понятным причинам не принято.

Вероятна длительная работа двигателя в напряженном тепловом режиме – в стационарном нагрузочном режиме.

Наличие на борту дополнительных силовых агрегатов – помпы, валов и коробки отбора мощности – повышает массу машины. Это отражается на износе трансмиссии.

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Где купить подержанную пожарную машину

Предложение пожарных машин на интернет-площадках довольно широкое, больше всего их продается в соседних европейских странах – Польше, Германии. Это не только машины на более или менее современных шасси, но и довольно экзотические машины типа Mercedes L Kurzhauber. Состояние их зачастую неплохое, но европейские цены, мягко говоря, кусаются.

На фото слегка “раскулаченного” АЦ-40 (130) видно, сколько места в отсеках вдоль главной цистерны, если удалить оттуда пожарно-техническое оборудование

Предложение пожарных машин в Украине сегодня на порядок скромнее, ведь они массово меняли свою прописку уже лет 15 – 20 назад. Купить ЗИЛ, а то и “Урал” из отрядов государственной пожарной охраны практически невозможно, но есть другие источники.

Итак, откуда берутся пожарные машины на вторичном рынке в Украине:

Ведомственные . Это машины, которые служили на каком-то крупном промышленном предприятии, и продаются либо в связи с его ликвидацией, либо из-за критического износа матчасти. Самый вероятный вариант покупки здесь – на базе ЗИЛ-130, а если очень повезет – то и на шасси вездехода ЗИЛ-131.

В деревне . Пожарные авто, которые иногда продают фермерские хозяйства, получившие их в наследство от ликвидированных колхозов. Эти машины чаще всего находятся в непригодном к эксплуатации состоянии, но тем не менее бывают с необходимыми документами. И именно здесь можно наткнуться на настоящий раритет типа ПМЗ-42 на шасси ЗИС-157, или АЦ-30 на базе ГАЗ-53, причем – по цене металлолома.

В пожарных частях в провинции – там, где случаются сокращения количества отрядов пожарной охраны.

С консервации. Нечастый, но вполне реальный вариант. Чаще всего это может быть АЦ-40 (131) на базе ЗИЛ-131 с колесной формулой 6х6.

В отдаленных районах еще можно найти уникальные пожарные на шасси ЗИЛ-157. Практической ценности они не имеют, но под реставрацию – самое оно

В любом случае покупка пожарного автомобиля на вторичном рынке может оказаться выгодным приобретением для предприимчивого человека.

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