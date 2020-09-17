Здавалося б, для чого ще потрібна пожежна машина, як не для гасіння пожежі? Однак, сьогодні купують пожежні авто не тільки вогнеборці, і не тільки для протистояння вогню.

Спецтехніка на шасі вантажних машин – річ специфічна і багата на тонкощі і нюанси. З одного боку, такий автомобіль вимагає від власника чимало додаткових клопотів, з іншого, він дає можливість отримати деякі додаткові “бонуси”.

АЦ-40-63Б на базі ЗІЛ-130 – певно, дотепер найпопулярніша модель пожежного транспорту на территорії України. На борту – дві цистерни на 2300 л і на 170 л.

Наприклад, маючи пожежну машину, ви повинні будете періодично дбати про дозвіл на спецсигнали, переживати щодо замерзання води і піноутворювача в цистернах та насосі узимку.

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Але пожежний автомобіль не завжди купують з метою охорони від вогню, іноді буває вигідно придбати його суто як транспортний засіб. У деяких оголошеннях про продаж “пожарок” навіть пропонуються варіанти – продаж з ПТО (або ПТВ - пожарно-технического вооружения) або без такого. Навіть якщо не видаляти цистерни для води і піноутворювача і залишити за машиною функцію водовозу, у відсіку для бойового розрахунку та в бічних відсіках можна перевозити певне майно.

Пожежна автоцистерна АЦП-30 (157) модель 27 на шасі ЗІЛ-157К випускалася у 1959-64 рр. Машину випускали на Прилукському заводі ППО (Чернігівська обл.).

У пожежного автомобіля у випадку купівлі його як транспортного засобу є певні переваги. Перш за все, це зазвичай малий пробіг, бо машина більше перебуває в режимі очікування, аніж у режимі використання за призначенням. Також, якщо машина раніше служила в офіційній пожежній частині, то покупець майже завжди зможе дізнатися всю історію машини. Це можливо завдяки наявності експлуатаційної карти, до якої щодоби заносяться усі випадки роботи автомобіля і режими, у яких це відбувалося.

Нарешті, в наш час пожежне авто може стати вигідним способом придбати вантажівку високої прохідності з колісною формулою 6х6 у дуже доброму технічному стані. Проте, у вживаних “пожежних лінійок” є і певні негативні сторони.

Пожежний автомобіль АЦ-40 (131) на базі ЗІЛ-131 – гарний шанс придбати машину із повнопривідним шасі 6х6 в непоганому стані.

Недоліки пожежних машин як транспортних засобів

Пробіг за одометром не завжди відповідає реальному зносу двигуна, адже він працює протягом великого періоду в режимі привода помпи. Крім того, для пожежних авто характерні часті пуски двигуна для регламентних перевірок працездатності обладнання.

На знос двигуна “пожарки” впливає той факт, що він завжди починає працювати з максимальним навантаженням “на холодну” – прогрівати багатолітровий двигун при виклику на пожежу за зрозумілими причинами не прийнято.

Ймовірна тривала робота двигуна в напруженому тепловому режимі – в стаціонарному навантаженому режимі (стационарном нагрузочном режиме)

Наявність на борту додаткових силових агрегатів – помпи, валів та коробки відбору потужності – підвищує масу машини. Це відбивається на зносі трансмісії.

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Де придбати вживану пожежну машину

Пропозиція пожежних машин на інтернет-майданчиках доволі широка, найбільше їх продається в сусідніх європейських країнах – Польші, Німеччині. Це не тільки машини на більш-менш сучасних шасі, а й доволі екзотичні машини типу Mercedes L Kurzhauber. Стан їхній найчастіше непоганий, але європейські ціни, м’яко кажучи, кусаються.

На фото “розкуркуленого” АЦ-40 (130) видно, скільки місця у відсіках обабіч головної цистерни, якщо видалити звідти пожежно-технічне обладнання

Пропозиція пожежних машин в Україні сьогодні на порядок скромніша, адже вони масово міняли свою прописку вже років 15 – 20 тому. Придбати ЗІЛ а то й “Урал” із загонів державної пожежної охорони практично неможливо, але є інші джерела.

Отже, звідки беруться пожежні машини на вторинному ринку в Україні:

Відомчі. Це машини, яка служили на якомусь великому промисловому підприємстві, і продаються або у зв’язку з його ліквідацією, або через критичний знос матчастини. Найімовірніший варіант покупки тут – на базі ЗІЛ-130, а якщо дуже пощастить – то й на шасі всюдихода ЗІЛ-131.

У селі. Пожежні авто, які іноді продають фермерські господарства, що отримали їх у спадщину від у ліквідованих колгоспів. Ці машини найчастіше перебувають в неприданому до експлуатації стані, але тим не менш бувають з необхідними документами. І саме тут можна натрапити на справжній раритет типу ПМЗ-42 на шасі ЗІС-157, або АЦ-30 на базі ГАЗ-53, причому – за ціною металобрухту.

У пожежних частинах в провінції – там, де трапляються скорочення кількості загонів пожежної охорони.

З консервації. Нечастий, але цілком реальний випадок. Найчастіше це може бути АЦ-40 (131) на базі ЗІЛ-131 з колісною формулою 6х6.

У віддалених районах ще можна знайти унікальні пожежні авто на шасі ЗІЛ-157. Практичної цінності вони не мають, але під реставрацію – саме воно

В будь-якому випадку покупка пожежного автомобіля на вторинному ринку може виявитися вигідним надбанням для підприємливої людини.

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