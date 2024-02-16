В ЕС рассматривают инициативу которая касается пожилых граждан. Им предложат подтвердить свою пригодность к управлению транспортом.

Европейский Союз рассматривает введение новых правил для водителей пожилого возраста, что имеет целью повышение безопасности дорожного движения. Эта инициатива, известная под названием Vision Zero, сосредоточена на обеспечении ментального здоровья старших водителей и включает несколько ключевых предложений.

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Одним из основных изменений является введение обязательных психологических тестов для водителей, старше 65 лет, с целью выявления серьезных возрастных изменений в их поведении или реакции, которые могут повлиять на их способность безопасно управлять автомобилем. Эти тесты позволят оценить, способен ли водитель адекватно реагировать на непредсказуемые дорожные ситуации.

Дополнительно, водителям, достигшим 70 лет, предлагается проходить специальные курсы для повышения их навыков управления, а срок действия их водительских прав будет ограничен пятью годами.

С возрастом 75 лет необходимость восстановления водительского удостоверения наступит каждый год, что является более строгим требованиям. Также существуют предложения с ограничением срока действия водительских прав для лиц старше 65 лет до двух лет.

Ожидается, что страны Европейского Союза внесут эти изменения в свое законодательство в ближайшем будущем. В контексте стремления Украины к интеграции в Европейский Союз, подобные законодательные инициативы могут быть также рассмотрены Верховной Радой Украины, адаптируя национальное законодательство к европейским стандартам безопасности дорожного движения.