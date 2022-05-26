Также определены максимальные сроки пребывания водителей за рубежом.

Правительство опубликовало постановление от 20 мая 2022 г. № 615 , в котором определило порядок пересечения украинской границы профессиональными водителями в условиях военного положения.

В частности, пересекать границу имеют право две категории водителей.

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Первая категория – водители, осуществляющие перевозки медицинских грузов, грузов гуманитарной помощи для Вооруженных Сил или других военных формирований, а также населения Украины. Ограничений по типу или массе транспортных средств у данной категории нет.

Информация о водителях, перевозящих такие грузы, должна быть доступна Госпогранслужбе в специальной информационной системе, администратором которой является Укртрансбезопасность.

Эта организация размещает данные водителей на основе писем от следующих организаций:

военных, правоохранительных органов;

военных администраций;

медицинских учреждений;

отправителей или получателей гуманитарной помощи.

Обращение на пересечение границы подается в Министерство инфраструктуры по электронному адресу zmiu98916@gmail.com, или в областные, Киевские городские, военные администрации.

Водитель вносится в систему на 6 месяцев, а находиться за границей может не больше 30 дней. Если этот срок превышен, разрешение на выезд за границу такому водителю отменяется.

Также разрешено пересечение границы водителю коммерческой организации, у которой есть лицензия на международные перевозки, но только на автомобили массой более 3500 кг, принадлежащей этой организации. При этом если это грузовик, то в нем может быть только один водитель, если автобус – два. Этим категориям водителей разрешено быть за границей максимум 45 дней.