Вчера был представлен седан Mercedes-Benz E-Class шестого поколения, получивший новый кузов W214 и ставший еще более технологичным.

Автомобиль увеличился в размерах: его габариты составляют 4949×1880×1468 мм при колесной базе 2961 мм. Он оказался на 14 мм длиннее, на 28 мм шире и на 8 мм выше предшественника, колесная база выросла на 22 мм. Место в салоне стало гораздо больше, объем багажника составляет 540 литров.

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Новый Mercedes-Benz E-Class можно отличить от других радиаторных решеток и выдвижных дверных ручек, появившихся у модели впервые. Он оснащен модифицированной многорычажной задней подвеской, умными пневмобаллонами, которые могут поддерживать постоянный дорожный просвет независимо от загрузки автомобиля или снижать его для сокращения расхода топлива, а также адаптивными амортизаторами ADS+.

От S-класса он получил полноуправляемое шасси, радиус разворота снизился на 90 см, а количество полных оборотов руля сократилось от 2,4 до 2,2.

В салоне появился «гиперекран», как в моделях EQE и EQS, новая цифровая приборная панель и селфи-камера, которая можно использовать для фото, видео и онлайн-конференций.

Обе версии гибридные, оснащены 20-сильными электромоторами. Младшая версия E 350 также оборудована 2,0-литровым двигателем объемом 259 л.с., а E 450 оснащен 3,0-литровым бензиновым двигателем на 380 л.с. Полный привод 4Matic и девятиступенчатый "автомат" 9G-Tronic являются стандартными.

Цены и даты будут объявлены дополнительно.