Юбилейный Mercedes-Benz G-Сlass сошел с конвейера австрийского завода Magna Styer. У него дизайн в стиле 80-х.

Компания Mercedes-Benz совершила полумиллионный внедорожник G-Сlass. Юбилейным экземпляром с порядковым номером 500 тысяч стал автомобиль с ретродизайном, отсылающий к классической модели 80-х годов прошлого века.

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Он окрашен в зеленый цвет, в салоне – комбинированная обивка сидений, а запасное колесо, вынесенное на пятую дверь, покрыто брезентовым кофром. Полмиллионный G-Сlass сошел с конвейера завода Magna Styer в австрийском Граце через 44 года после выхода модели на рынок.

Дизайн юбилейного G-Class вдохновлен внедорожниками ранних лет: в компании отмечают, что на кузов нанесена краска в классическом оттенке Agava Green – этот цвет стал одним из первых, доступных для модели. У него поворотники оригинальной формы, но они не красные, как у современного автомобиля, а оранжевые, как у 70-80-х. Интерьер оформлен ввиду модели 280 GE: средняя часть кресел обтянута тканевой. Есть табличка с порядковым номером – 500 000.

Mercedes-Benz продолжает работу над серийной версией электрического G-Class – EQG. Прототип EQG был представлен еще в 2021 году, а премьера «товарного» варианта ожидается в 2024 году. О будущем батарейном внедорожнике известно, что он сохранит рамную архитектуру и неразрезной мост сзади, а силовая установка будет состоять из четырех электромоторов и батареи с анодом из нанокомпозитного кремния.

Также в начале 2023 года появились слухи, что у G-Class появится «младший брат» – компактный кроссовер, унаследующий брутальный дизайн оригинальной модели. По неофициальным данным, новинка не будет иметь технической общности с оригинальным рамным "Гелендевагеном": основой послужит модульная платформа MMA для GLA, GLB и CLA последующих поколений.