Этот Geländewagen – настоящий раритет. Он был выпущен еще в 1986 году и 20 лет тому назад защищал журналистов в Ираке. Теперь он возит военных журналистов во время войны в Украине.

В 1979 году начался выпуск культового внедорожника 20-го века Mercedes G-wagon. Сегодня у нас на тесте бронированный автомобиль, созданный на базе первого Geländewagen.

G-wagen выпускался на австрийском заводе Steyr-Daimler-Puch AG в городе Грац. Сейчас выпускается третье поколение, но короткобазовые версии ушли в историю. А бронированные версии G-wagen, используемые немецкой полицией, тогда производила немецкая компания Rheinmetall.

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Этот G-wagen принадлежит Фиделису Клоэру, владельцу немецко-арабской компании по производству бронетехники. Компания называется ASC, она выпускает бронированный пикап. Hort на базе Land Cruiser 79.

Рядовой шестицилиндровый двигатель объемом 2,8 л мощностью 150-156 лошадиных сил. Под капотом можно увидеть типичную концепцию организации подкапотного пространства. Слева нет ничего, что может нагреться, потому что здесь есть выпускной коллектор. Справа – карбюратор и все навесное.

Первый G-wagen считается одним из самых выносливых и надежных автомобилей не только в истории бренда, но и немецкого автопрома.

Такое ощущение, будто машина из прошлого. Посмотрите на этот дизайн G-wagen, эту вертикальную приборную панель. В некоторых версиях был тахометр, а тут его нет. Однако есть две важные контрольные лампы, показывающие активацию дифференциалов. Потому что в этой машине блокируются три дифференциала.

Несмотря на то, что руль тонкий, мне очень удобно ездить на этой машине. За счет плоских бортов в этом авто легко воспринимаешь габариты. Несмотря на то, что из-за бронирования здесь прибавилось большое количество веса. Если серийная машина весила 1880 кг, то бронированная версия уже имела 3 тонны снаряженной массы.

Автомобиль имеет 4-ступенчатую механическую коробку передач, более поздние версии получили 5-ступенчатую трансмиссию. Рычагом раздаточной коробки включают полный привод. Здесь и активация блокировки дифференциала – все понятно.

G-wagen в короткой версии 4-местный, и у нас 5-точечные гоночные ремни безопасности на задних сиденьях. Но места для колен очень мало, а вот багажник имеет приемлемые размеры.

Для того чтобы задним пассажирам было удобнее сесть на второй ряд, есть специальная кнопка, ее поднимаешь и кресло не просто наклоняется вперед, оно сдвигается. Почему автопроизводители не используют эту концепцию сейчас? Это очень удобно.

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Первое впечатление, когда вы начинаете ехать – это звук двигателя. Рядный 6-цилиндровый мотор звучит не так, как в современных машинах. Да и завести его – та еще задача. Но машина едет любопытно. Небронированная версия была достаточно быстрой для тех времен – разгонялась примерно за 13 секунд. Этот, конечно, немного медленнее из-за брони. Хотя в городском трафике вообще не ощущаешь дискомфорта.

Интересный нюанс, в этой машине выбивает первую передачу. Приходится держать на некоторых подъемах, где есть нагрузка. Но это нормальная вещь для классического автомобиля.

Тогда этот небронированный G-класс разгонялся до 155 км/ч, а расход топлива составил около 21 литра в городском режиме. Этот автомобиль потребляет более 25 литров. G-wagen имеет 75-литровый бак, то есть на полном баке можно проехать 400-450 км.

Хотите такую машину? Но даже в Германии традиционные G-wagen стоят дорого. За автомобили 1986-87 годов просят 30-40 тысяч евро, конечно, в хорошем состоянии. А есть еще серия W461, специальная версия для военных, стоящая на вооружении 63 стран мира. Это еще более интересный внедорожник – в 1982 году он выиграл ралли Париж-Дакар, его пилотировал легендарный Джеки Икс.