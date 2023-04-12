Цей Geländewagen - справжній раритет. Він був випущений ще в 1986 році та 20 років тому захищав журналістів в Іраку. Тепер він возить військових журналістів під час війни в Україні.

У 1979 році почався випуск культового позашляховика 20 століття Mercedes G-wagon. Сьогодні у нас на тесті броньований автомобіль, створений на базі першого Geländewagen.

G-wagen випускався на австрійському заводі Steyr-Daimler-Puch AG у місті Грац. Зараз випускається третє покоління, але короткобазові версії пішли в історію. А броньовані версії G-wagen, які використовувала німецька поліція, тоді виготовляла німецька компанія Rheinmetall.

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Цей G-wagen належить Фіделісу Клоеру, власнику німецько-арабської компанії з виробництва бронетехніки. Компанія називається ASC, вона випускає броньований пікап Hort на базі Land Cruiser 79.

Рядний шестициліндровий двигун об'ємом 2,8 л має потужність 150-156 кінських сил. Під капотом можна побачити типову концепцію організації підкапотного простору. Зліва немає нічого, що може нагрітися, тому що тут є випускний колектор. Праворуч – карбюратор і все навісне.

Перший G-wagen вважається одним з найбільш витривалих і надійних автомобілів не тільки в історії бренду, але і німецького автопрому.

Таке відчуття, ніби машина з минулого. Подивіться на цей дизайн G-wagen, цю вертикальну панель приладів. У деяких версіях був тахометр, а тут його немає. Однак є дві важливі контрольні лампи, які показують активацію диференціалів. Тому що в цій машині блокуються три диференціали.

Попри те, що кермо тонке, мені дуже зручно їздити на цій машині. За рахунок пласких бортів в цьому авто легко сприймаєш габарити. Попри те, що через бронювання тут додалося дуже багато ваги. Якщо серійна машина важила 1880 кілограмів, то броньована версія вже мала 3 тонни спорядженої маси.

Автомобіль має 4-ступінчасту механічну коробку передач, більш пізні версії отримали 5-ступінчасту трансмісію. Важелем роздавальної коробки вмикають повний привід. Тут і активація блокування диференціала все зрозуміло.

G-wagen в короткій версії 4-місний, і в нас 5-точкові гоночні ремені безпеки на задніх сидіннях. Але місця для колін дуже мало, а ось багажник має прийнятні розміри.

Для того, щоб заднім пасажирам було зручніше сісти на другий ряд, є спеціальна кнопка, її піднімаєш і крісло не просто нахиляється вперед, воно відсувається. Чому автовиробники не використовують цю концепцію зараз? Це дуже зручно.

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Перше враження, коли ви починаєте їхати – це звук двигуна. Рядний 6-циліндровий мотор звучить не так, як у сучасних машинах. Та й завести його ще те завдання. Але машина їде цікаво. Неброньована версія була досить швидкою для тих часів – розганялася приблизно за 13 секунд. Цей, звичайно, трохи повільніший через броню. У міському трафіку взагалі не відчуваєш дискомфорту.

Цікавий нюанс, в цій машині вибиває першу передачу. Доводиться тримати на деяких підйомах, де є навантаження. Але це нормальна річ для класичного автомобіля.

Тоді цей неброньований G-клас розганявся до 155 км/год, а витрата палива становила близько 21 літра в міському режимі. Цей автомобіль споживає понад 25 л. G-wagen має 75-літровий бак, тобто на повному баку можна проїхати 400-450 км.

Хочете таку машину? Але навіть в Німеччині класичні G-wagen коштують недешево. За авто 1986-87 років просять 30-40 тисяч євро, звичайно, в доброму стані. А є ще серія W461, спеціальна версія для військових, яка стоїть на озброєнні 63 країн світу. Це ще більш цікавий позашляховик – у 1982 році він виграв ралі Париж-Дакар, його пілотував легендарний на той час Джекі Ікс.