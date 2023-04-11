Force Citiline дебютує як 10-місний позашляховик з барабанними гальмами та мотором на 90 к. с. Зовні схоже на G-Class, а в салоні панує атмосфера 1990-х років.

Коробкоподібний автомобіль має 10 місць і може похвалитися дизайном, що нагадує Mercedes-Benz G-Class, особливо боковим профілем. Якщо говорити про трикутну зірку, то під капотом знаходиться дизельний двигун, запозичений у німецького люксового бренду.

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Це чотирициліндровий 2,6-літровий агрегат потужністю 90 кінських сил при 3200 об/хв і крутним моментом 250 Нм від 1400 об/хв. Працює з п'ятиступінчастою механічною коробкою передач. Як і G-Class, він має рамне шасі.

Citiline не позначається як позашляховик, а скоріше як MUV (багатофункціональний автомобіль), який стирає межу між позашляховиком і фургоном. Він використовує передню подвійну поперечну підвіску в поєднанні з листовою пружиною ззаду, де розміщені барабанні гальма. Force Motors встановлює 15-дюймові колеса з шинами 215/75 на великому транспортному засобі, враховуючи, що автомобіль має довжину 201,5 дюйма (5120 міліметрів) і ширину 71,6 дюйма (1818 мм). Він має величезну колісну базу 120 дюймів (3050 мм) і висоту 80 дюймів (2027 мм).

Дизайн інтер’єру, можливо, застряг у 1990-х роках, але з чотирма рядами сидінь він надзвичайно просторий. Доступ до третього та четвертого рядів полегшується завдяки підйому сидінь другого ряду, а вентиляційні отвори на даху забезпечують необхідне кондиціювання повітря в спекотний день в Індії. Крім кондиціонера, зручності досить обмежені, але є електросклопідйомники та центральний замок, а також складаний четвертий ряд для додаткової місткості вантажу.

Якщо вас цікавить вартість, Force Citiline 2023 року з його незвичайною компонуванням 2+3+2+3 коштує трохи більше 19 000 доларів США за поточним обмінним курсом. Попри вражаючу доступність, майте на увазі, що це автомобіль навіть без радіо та динаміків.